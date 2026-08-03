Far away, le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 agosto durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.
Nare condivide con la sua famiglia l'intenzione di voler divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione.
Cihan prende la decisione di cedere delle terre a Sahin provocando l'ira di Sadakat, che non vuole farsene una ragione. Nel frattempo Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini di Demir con lo scopo di ricattarlo.
Demir scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con della farina e va su tutte le furie. Ugur chiede ad Alya un incontro per parlare e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel.
Alya ha una discussione con sua madre Fikriye ed esorta Cihan a mandarla via il prima possibile. Poco dopo, confessa a Cihan il suo doloroso passato e gli racconta le ragioni della sua profonda ostilità nei confronti di sua mamma.
Cihan va a parlare con Fikriye sperando di convincerla ad andarsene, offrendole addirittura dei soldi, ma la donna rifiuta dicendo di essere malata e di avere poco da vivere.
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