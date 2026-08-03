Far away, le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 agosto durante i prossimi episodi di Far away (titolo originale: Uzak Şehir ), la nuova serie televisiva turca del pomeriggio di Canale 5 . Far away va in onda dal lunedì al venerdì dalle 16.15 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity , dove è possibile trovare trama, cast, personaggi e location della nuova serie.

Nare condivide con la sua famiglia l'intenzione di voler divorziare, ma Sadakat è contraria a questa decisione.



Cihan prende la decisione di cedere delle terre a Sahin provocando l'ira di Sadakat, che non vuole farsene una ragione. Nel frattempo Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini di Demir con lo scopo di ricattarlo.



Demir scopre che gli Albora hanno sostituito il carico di droga con della farina e va su tutte le furie. Ugur chiede ad Alya un incontro per parlare e le rivela che il vero padre di Boran è Ecmel.



Alya ha una discussione con sua madre Fikriye ed esorta Cihan a mandarla via il prima possibile. Poco dopo, confessa a Cihan il suo doloroso passato e gli racconta le ragioni della sua profonda ostilità nei confronti di sua mamma.



Cihan va a parlare con Fikriye sperando di convincerla ad andarsene, offrendole addirittura dei soldi, ma la donna rifiuta dicendo di essere malata e di avere poco da vivere.

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