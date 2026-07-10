Far away, la puntata del 10 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 10 luglio su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
Cihan e Erol cercano di trovare delle prove a favore di Kaya prima dell'udienza. Scoprono che un motociclista, con una telecamera sul casco, ha ripreso quanto è accaduto tra Zerrin, Sedat e Kaya e fanno il possibile per trovarlo.
Il ragazzo è tenuto in ostaggio da Mahmut e Demir. Nare condivide con Alya dei dettagli in merito al passato di Cihan e Seyda. Zerrin, soggiogata dal padre, conferma la sua ultima dichiarazione in tribunale, quella in cui sostiene che è stato Kaya a sparare intenzionalmente a lei e Sedat.
Cihan alla fine scopre dove hanno nascosto il motociclista e recuperano il filmato che accusa Sedat. Lo invia immediatamente a Erol, il quale lo mostra al giudice mentre l'udienza è in corso. Kaya viene rilasciato. Nel frattempo, Ecmel cerca di convincere Demir a farlo fuggire dall'ospedale prima di essere dimesso, ma hanno bisogno dell'aiuto di Sahin.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google