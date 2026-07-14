I gendarmi irrompono durante la consegna della merce. Cihan capisce che tra loro è presente una talpa che ha avvertito le forze dell'ordine. Alya passa la serata a casa di Mine.

Cihan affronta Mine in quanto vuole scoprire perché stesse cercando di avvicinarsi ad Alya. Durante il confronto lei lo accusa di averle nascosto la verità per tutto quel tempo. Nel frattempo, Demir dà istruzioni a Sahin per la fuga di Ecmel, Nare li segue e ascolta la conversazione.

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