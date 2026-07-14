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Far Away

SERIE TV14 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 15 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 15 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 15 luglio

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

I gendarmi irrompono durante la consegna della merce. Cihan capisce che tra loro è presente una talpa che ha avvertito le forze dell'ordine. Alya passa la serata a casa di Mine.

Cihan affronta Mine in quanto vuole scoprire perché stesse cercando di avvicinarsi ad Alya. Durante il confronto lei lo accusa di averle nascosto la verità per tutto quel tempo. Nel frattempo, Demir dà istruzioni a Sahin per la fuga di Ecmel, Nare li segue e ascolta la conversazione.

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