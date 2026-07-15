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Far Away

SERIE TV15 luglio 2026

Far away, la puntata del 15 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda mercoledì 15 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 15 luglio

Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away
Ilkay Kayku Atalay (Fidan) in una scena di Far away

Durante la consegna della merce irrompono i gendarmi. Cihan crede che tra loro ci sia una talpa che li abbia avvertiti.

Alya trascorre la serata da Mine e il giorno dopo Cihan si confronta con quest'ultima. In realtà vuole sapere il motivo per cui si stia avvicinando a Alya.

Alya parte per Nergisli, al confine, con alcuni colleghi volontari per far fronte a un'epidemia di influenza. Cihan viene avvisato da Sehmuz e segue Alya nel villaggio colpito dall'epidemia. Mentre assistono i malati, Alya lo sente tossire, insiste per misurargli la febbre e scopre così che si è ammalato anche lui.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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