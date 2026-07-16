Far away, la puntata del 16 luglio in streaming

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda giovedì 16 luglio su Canale 5.

Cihan ha l'influenza e Alya si prende cura di lui. L'uomo le reala una collana con una fenice per il suo compleanno.



Ecmel prova a fuggire dall'ospedale con l'aiuto di Sahin, ma Nare, per evitare che Sahin venga coinvolto in un crimine, avvisa la gendarmeria. Sadakat fa picchiare Sahin dai suoi uomini fino a quando non intervengono Kaya e Kadir.



Dopo l'accaduto, Demir ed Ecmel esortano Sahin a vendicarsi. Nel mentre, Sadakat intuisce che Cihan inizia a provare dei sentimenti per Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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