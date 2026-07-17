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Far Away

SERIE TV17 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 20 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda lunedì 20 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 20 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 20 luglio

Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away
Dilin Doger (Zerrin) in una scena di Far away

Ugur si siede a bere una cosa insieme ad Alya, durante la conversazione Alya gli rivela che Azem era il padre di Cihan.

Cihan chiede a Mine di trovare il modo di far andare via il dottor Ugur dall'ospedale e Alya origlia la conversazione. Una volta tornati entrambi alla villa, Alya chiede spiegazioni a Cihan.

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