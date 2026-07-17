La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda lunedì 20 luglio dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ugur si siede a bere una cosa insieme ad Alya, durante la conversazione Alya gli rivela che Azem era il padre di Cihan.
Cihan chiede a Mine di trovare il modo di far andare via il dottor Ugur dall'ospedale e Alya origlia la conversazione. Una volta tornati entrambi alla villa, Alya chiede spiegazioni a Cihan.
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