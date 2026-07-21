La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 15:45 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alla villa degli Albora si presentano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, per cercare Kaya e Zerrin che si stanno nascondendo.
Il mattino seguente, una folla inferocita di abitanti di Albora fa irruzione nella villa, evidentemente aizzata da Sahin, Demir e Nadim. Alya si ritrova nella calca, ma Cihan riesce a salvarla.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google