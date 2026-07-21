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Far Away

SERIE TV21 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 22 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 22 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 22 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 22 luglio

Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away
Sinem Unsal (Alya) in una scena di Far away

Alla villa degli Albora si presentano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, per cercare Kaya e Zerrin che si stanno nascondendo.

Il mattino seguente, una folla inferocita di abitanti di Albora fa irruzione nella villa, evidentemente aizzata da Sahin, Demir e Nadim. Alya si ritrova nella calca, ma Cihan riesce a salvarla.

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