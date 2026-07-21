Alla villa degli Albora si presentano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, con le loro guardie al seguito, per cercare Kaya e Zerrin che si stanno nascondendo.

Il mattino seguente, una folla inferocita di abitanti di Albora fa irruzione nella villa, evidentemente aizzata da Sahin, Demir e Nadim. Alya si ritrova nella calca, ma Cihan riesce a salvarla.

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