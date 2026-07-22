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Far Away

SERIE TV22 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 23 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 23 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 23 luglio dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 23 luglio

Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away
Alper Cankaya (Sahin) in una scena di Far away

Mine vuole riallacciare il rapporto con Cihan, ma lui non sembra propenso. Mine invita così Alya alla festa per l'anniversario dell'ospedale e informa Ugur del secondo matrimonio di Alya.

Nel frattempo, Cihan pensa a un modo per mandare via Ugur.

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