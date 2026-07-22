La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 23 luglio dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mine vuole riallacciare il rapporto con Cihan, ma lui non sembra propenso. Mine invita così Alya alla festa per l'anniversario dell'ospedale e informa Ugur del secondo matrimonio di Alya.
Nel frattempo, Cihan pensa a un modo per mandare via Ugur.
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