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Far Away

SERIE TV23 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 24 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda venerdì 24 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda venerdì 24 luglio dalle 15:45 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 24 luglio

Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away
Ferit Kaya (Demir) in una scena di Far away

Kadir ha accompagnato Alya da Kaya e Zerrin e la donna scopre che i due ragazzi stanno per sposarsi. Zerrin le chiede di farle da testimone di nozze.

Quando torna alla villa, Cihan sospetta che Alya sappia qualcosa.

Alya e Cihan si preparano per andare alla festa: una volta giunti sul posto, l'uomo interviene per tenere Alya lontana dal dottor Ugur.

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