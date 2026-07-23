Kadir ha accompagnato Alya da Kaya e Zerrin e la donna scopre che i due ragazzi stanno per sposarsi. Zerrin le chiede di farle da testimone di nozze.

Quando torna alla villa, Cihan sospetta che Alya sappia qualcosa.

Alya e Cihan si preparano per andare alla festa: una volta giunti sul posto, l'uomo interviene per tenere Alya lontana dal dottor Ugur.

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