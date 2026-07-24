Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Far Away

SERIE TV24 luglio 2026

Far away, la puntata del 24 luglio in streaming

La nuova puntata della serie turca Far away, andata in onda venerdì 24 luglio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 24 su Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

Far away: la trama del 24 luglio

Yaren Guldiken (Pakize) e Zeynep Kankonde (Ummu) in una scena di Far away
Yaren Guldiken (Pakize) e Zeynep Kankonde (Ummu) in una scena di Far away

Alya scopre che Kaya e Zerrin presto saranno marito e moglie, inoltre Zerrin le ha chiesto di essere la testimone. Quando Alya torna alla villa, Cihan la interroga in quanto sospetta che lei sappia qualcosa.

Giunto alla festa, Cihan è infastidito dalla disposizione dei tavoli e cerca di far allontanare Alya dal dottor Ugur. Alya viene premiata insieme alla sua equipe medica e tiene un breve discorso. Mine ha bevuto troppo e si infuria con Cihan per presenza di Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche