Far away, la puntata del 24 luglio in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda venerdì 24 su Canale 5.

Alya scopre che Kaya e Zerrin presto saranno marito e moglie, inoltre Zerrin le ha chiesto di essere la testimone. Quando Alya torna alla villa, Cihan la interroga in quanto sospetta che lei sappia qualcosa.

Giunto alla festa, Cihan è infastidito dalla disposizione dei tavoli e cerca di far allontanare Alya dal dottor Ugur. Alya viene premiata insieme alla sua equipe medica e tiene un breve discorso. Mine ha bevuto troppo e si infuria con Cihan per presenza di Alya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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