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Far Away

SERIE TV27 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 28 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda martedì 28 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 28 luglio

Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away
Ozan Akbaba (Cihan) in una scena di Far away

Mahmut sta per uccidere Kaya, ma interviene prontamente Sahin che lo blocca. Improvvisamente parte un colpo, Mahmut muore e Sahin viene arrestato.

Alla villa il clima è molto teso: Nare è arrabbiata e Sadakat accusa Alya.

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