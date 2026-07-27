Mahmut sta per uccidere Kaya, ma interviene prontamente Sahin che lo blocca. Improvvisamente parte un colpo, Mahmut muore e Sahin viene arrestato.

Alla villa il clima è molto teso: Nare è arrabbiata e Sadakat accusa Alya.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google