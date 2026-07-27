La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Mahmut sta per uccidere Kaya, ma interviene prontamente Sahin che lo blocca. Improvvisamente parte un colpo, Mahmut muore e Sahin viene arrestato.
Alla villa il clima è molto teso: Nare è arrabbiata e Sadakat accusa Alya.
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