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Far Away

SERIE TV28 luglio 2026

Far away, Mahmut muore?

Colpo di scena nel nuovo episodio di Far away in onda martedì 28 luglio su Canale 5. Nel corso di una colluttazione tra Sahin e Mahmut accade l'irreparabile
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Colpo di scena nella nuova puntata della serie turca Far away (Uzak Şehir), in onda martedì 28 luglio. Nel corso di una colluttazione, uno sparo accidentale colpisce Mahmut.

Far away, Mahmut muore?

Mahmut Cevher (Mahmut) in una scena di Far away
Mahmut Cevher (Mahmut) in una scena di Far away

Kadir e Alya vogliono sposarsi a tutti i costi e per questo stanno organizzando in gran segreto il loro matrimonio, ma non sanno che gli uomini di Sahin e Mahmut sono sulle loro tracce. I due innamorati vengono raggiunti prima della loro fuga. Kaya non ha alcuna intenzione di rinunciare a Zerrin, ma Mahmut e i suoi uomini riescono a prenderli.

Inizia così un'aspra colluttazione: Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per sparargli interviene prontamente Sahin che lo blocca. Parte un colpo di pistola accidentale e Mahmut muore. Nel frattempo sono giunti sul posto anche Cihan e Alya. Arriva anche la polizia che arresta Sahin. Tutti i presenti vengono sentiti in commissariato, mentre Sedat giura vendetta alla famiglia di Kaya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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