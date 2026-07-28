Far away, Mahmut muore?

Kadir e Alya vogliono sposarsi a tutti i costi e per questo stanno organizzando in gran segreto il loro matrimonio, ma non sanno che gli uomini di Sahin e Mahmut sono sulle loro tracce. I due innamorati vengono raggiunti prima della loro fuga. Kaya non ha alcuna intenzione di rinunciare a Zerrin, ma Mahmut e i suoi uomini riescono a prenderli.



Inizia così un'aspra colluttazione: Kaya rischia di morire, ma quando Mahmut sta per sparargli interviene prontamente Sahin che lo blocca. Parte un colpo di pistola accidentale e Mahmut muore. Nel frattempo sono giunti sul posto anche Cihan e Alya. Arriva anche la polizia che arresta Sahin. Tutti i presenti vengono sentiti in commissariato, mentre Sedat giura vendetta alla famiglia di Kaya.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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