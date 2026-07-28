Kaya vuole riprendersi Zerrin e decide di andare da lei. Sulla strada per Dargecit, un gruppo di uomini con a capo Sedat Nalhanoglu bloccano l'auto di Kaya. Sedat, fingendo di andar via, investe Kadir.

Zerrin riceve da Sedat un pacchetto contenente un proiettile: la vendetta per il padre. Fidan ha un malore e Demir ne approfitta chiedendole di sposarlo, in cambio dell'uscita dal carcere di Sahin. Cihan sente Ugur parlare male di lui con Alya e lo affronta aggredendolo.

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