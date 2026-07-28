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Far Away

SERIE TV28 luglio 2026

Far away, le anticipazioni del 29 luglio

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda mercoledì 29 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 29 luglio dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 29 luglio

Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away

Kaya vuole riprendersi Zerrin e decide di andare da lei. Sulla strada per Dargecit, un gruppo di uomini con a capo Sedat Nalhanoglu bloccano l'auto di Kaya. Sedat, fingendo di andar via, investe Kadir.

Zerrin riceve da Sedat un pacchetto contenente un proiettile: la vendetta per il padre. Fidan ha un malore e Demir ne approfitta chiedendole di sposarlo, in cambio dell'uscita dal carcere di Sahin. Cihan sente Ugur parlare male di lui con Alya e lo affronta aggredendolo.

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