La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda mercoledì 29 luglio dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaya vuole riprendersi Zerrin e decide di andare da lei. Sulla strada per Dargecit, un gruppo di uomini con a capo Sedat Nalhanoglu bloccano l'auto di Kaya. Sedat, fingendo di andar via, investe Kadir.
Zerrin riceve da Sedat un pacchetto contenente un proiettile: la vendetta per il padre. Fidan ha un malore e Demir ne approfitta chiedendole di sposarlo, in cambio dell'uscita dal carcere di Sahin. Cihan sente Ugur parlare male di lui con Alya e lo affronta aggredendolo.
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