Far away, la puntata del 3 agosto in streaming

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.

La nuova puntata di Far away ( Uzak Şehir ), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda lunedì 3 su Canale 5.

Alya chiede all'avvocato Talat di organizzare un incontro con Cihan ed Erol. Durante l'incontro, Talat dice a Cihan che Alya lo ha informato della relazione con Mine. Tutto questo non verrà nominato in tribunale se Cihan acconsentirà al divorzio. L'uomo, però, rifiuta.

Dopo aver visto la sorella, Sahin contatta Nare e le chiede di convincere Zerrin a rinunciare alle nozze; teme, infatti, che Ecmel e Fidan la stiano costringendo a sposare Demir.

Zerrin e Nare si incontrano, la ragazza non cambia idea e confessa che Demir possiede un video che potrebbe scagionare Sahin. Infine, Zerrin informa la madre che si sposeranno.

Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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