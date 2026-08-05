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Far Away

SERIE TV05 agosto 2026

Far away, le anticipazioni del 6 agosto

La nuova puntata della serie turca Far away andrà in onda giovedì 6 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 16:15 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Far away, le anticipazioni della puntata del 6 agosto

Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away
Atakan Ozkaya (Kaya) in una scena di Far away

Nare vuole convincere Demir a non sposarsi con Zerrin e gli racconta la verità sulla morte di Seyda, ma lui rifiuta di crederle. Ozkan ascolta la loro conversazione di nascosto e avverte Kaya per fargli impedire il matrimonio.

Appena scopre la situazione, Kaya si precipita in comune nel tentativo di fermare le nozze, ma arriva troppo tardi. Lui e Cihan scoprono poi da Nare che Zerrin ha accettato di sposare Demir. Dopo il matrimonio, Sahin viene finalmente scarcerato. Nel frattempo Mine spinge Alya a chiedere a Cihan spiegazioni su Meryem.

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