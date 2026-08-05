La prossima puntata della nuova serie turca Far away (Uzak Şehir) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 16:15 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Far away già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nare vuole convincere Demir a non sposarsi con Zerrin e gli racconta la verità sulla morte di Seyda, ma lui rifiuta di crederle. Ozkan ascolta la loro conversazione di nascosto e avverte Kaya per fargli impedire il matrimonio.
Appena scopre la situazione, Kaya si precipita in comune nel tentativo di fermare le nozze, ma arriva troppo tardi. Lui e Cihan scoprono poi da Nare che Zerrin ha accettato di sposare Demir. Dopo il matrimonio, Sahin viene finalmente scarcerato. Nel frattempo Mine spinge Alya a chiedere a Cihan spiegazioni su Meryem.
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