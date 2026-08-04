Far away, la puntata del 4 agosto in streaming

La nuova puntata di Far away (Uzak Şehir), la nuova serie tv turca con Sinem Ünsal (Alya) e Ozan Akbaba (Cihan), è andata in onda martedì 4 su Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche altri contenuti esclusivi.
L'udienza per il divorzio tra Cihan e Alya è l'occasione per far capire ad Alya i sentimenti che l'uomo prova per lei. Nel frattempo, Ummu e Pakize, con l'aiuto di Kadir e Muzaffer, preparano il burma per tutto il paese.
Demir insiste affiché Zerrin indossi un abito bianco il giorno delle nozze. Nel frattempo, Sahin telefona a Nare per assicurarsi che Demir non sposi sua sorella.
Infine, Cihan accompagna Alya al lavoro: lì incontra il dottor Ugur - chiamato a testimoniare in favore della donna - e gli intima di smettere di importunare sua moglie.
Far away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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