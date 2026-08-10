Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV10 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 11 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 11 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni dell'11 agosto

Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4
Berk Oktay (Cagatay) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz e Asuman ci tengono a ringraziare Hasan Ali e pensano di organizzare un incontro con Cagatay, ma il tentativo di riappacificazione fallisce.

Il giorno successivo, Cagatay ringrazia comunque Yildiz e la invita a cena.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche