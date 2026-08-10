La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 11 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz e Asuman ci tengono a ringraziare Hasan Ali e pensano di organizzare un incontro con Cagatay, ma il tentativo di riappacificazione fallisce.
Il giorno successivo, Cagatay ringrazia comunque Yildiz e la invita a cena.
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