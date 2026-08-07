La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Asuman ha il primo incontro con Feride e, fin da subito, le due donne si stanno antipatiche a vicenda. Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, gli prepara una torta. Tuttavia, nel momento in cui gliela consegna a casa, scopre che è fidanzato con Selin.
Infine, Feride sospetta del fatto che Cagatay abbia una ragazza.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google