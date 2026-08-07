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Forbidden Fruit

SERIE TV07 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 7 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 7 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 7 agosto

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Asuman ha il primo incontro con Feride e, fin da subito, le due donne si stanno antipatiche a vicenda. Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, gli prepara una torta. Tuttavia, nel momento in cui gliela consegna a casa, scopre che è fidanzato con Selin.

Infine, Feride sospetta del fatto che Cagatay abbia una ragazza.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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