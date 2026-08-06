La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 7 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Asuman incontra per la prima volta Feride e l'antipatia reciproca è evidente. Yildiz prepara a Cagatay una torta per ringraziarlo dell'ospitalità, ma quando gliela consegna a casa, scopre che è fidanzato con Selin.
Nel frattempo Feride, sospettosa del fatto che Cagatay abbia una ragazza misteriosa, viene informata dallo stesso che suo padre ha tentato di offrirgli un lavoro.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google