Asuman incontra per la prima volta Feride e l'antipatia reciproca è evidente. Yildiz prepara a Cagatay una torta per ringraziarlo dell'ospitalità, ma quando gliela consegna a casa, scopre che è fidanzato con Selin.

Nel frattempo Feride, sospettosa del fatto che Cagatay abbia una ragazza misteriosa, viene informata dallo stesso che suo padre ha tentato di offrirgli un lavoro.

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