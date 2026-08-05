La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio. Ender, tuttavia, considera la serata poco opportuna e non ritiene Hasan Ali adatto nel suo ruolo.
Intanto Mert continua a fare pressione su Zehra per ottenere le sue azioni.
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