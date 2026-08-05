Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Forbidden Fruit

SERIE TV05 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 6 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 6 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 6 agosto

Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4
Melisa Dogu (Asuma) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio. Ender, tuttavia, considera la serata poco opportuna e non ritiene Hasan Ali adatto nel suo ruolo.

Intanto Mert continua a fare pressione su Zehra per ottenere le sue azioni.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche