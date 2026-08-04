La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 5 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz trova una nuova casa e vuole rivedere Cagatai, ragazzo al quale si è affezionata. Decide quindi di chiedere aiuto a Caner ed Emir. Nonostante i vari tentativi, i due non riescono ad incontrarsi.
Infine, Yildiz scopre che Cagatai vive nel suo stesso palazzo.
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