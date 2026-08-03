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Forbidden Fruit

SERIE TV03 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi dell'amata soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 10 al 14 agosto

Erdal Oziagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Oziagcilar (Hasan Ali) in una scena di Forbidden Fruit 4

Feride teme che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio così decide di andare a parlarci. La donna lo sorprende sul divano in compagnia di Yildiz e crede che i due siano amanti.

Cagatay invita a cena Yildiz e lei scatta una foto a lui con Halit Can. Intanto, Sahika e Mert si scontrano.

Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar. Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico e fa irritare Suat.

Hasan Ali obbliga Sahika e Mert a trovare un accordo, mentre in segreto progetta un piano contro Ender.

Un amico di Cagatay, Cenk, incontra Yildiz e se ne innamora subito.

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