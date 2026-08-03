Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 10 a venerdì 14 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma ), la serie televisiva turca di Canale 5 . Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Feride teme che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio così decide di andare a parlarci. La donna lo sorprende sul divano in compagnia di Yildiz e crede che i due siano amanti.

Cagatay invita a cena Yildiz e lei scatta una foto a lui con Halit Can. Intanto, Sahika e Mert si scontrano.

Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar. Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico e fa irritare Suat.

Hasan Ali obbliga Sahika e Mert a trovare un accordo, mentre in segreto progetta un piano contro Ender.

Un amico di Cagatay, Cenk, incontra Yildiz e se ne innamora subito.