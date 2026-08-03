La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 3 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
La Argun Holding dopo la morte di Halit si trova in una situazione critica. Mert decide di proporre una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è un ricco uomo di Adana, il "Presidente" Hasan Ali.
Sahika si allea con Mert: in questo modo costringe Ender a firmare. La donna vuole proporre un piano decisamente rischioso.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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