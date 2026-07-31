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Forbidden Fruit

SERIE TV31 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 31 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 31 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 31 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 31 luglio

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

La morte di Halit viene ufficialmente archiviata come un tragico incidente. Ender, Sahika e Yildiz scelgono di tenere nascosta la verità.

Nel testamento, Halit ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino alla maggiore età, e lascia Yildiz in difficoltà economiche.

Infine, Ender e Sahika fanno il possibile infastidire Mert.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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