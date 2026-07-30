Forbidden Fruit 4, Halit muore?

Nella villa gli equilibri vengono sconvolti da un duro confronto scontro tra Halit e Yildiz. La donna ha approfittato dell'assenza dell'uomo per salutare il piccolo Halit Can. Halit, infatti, era uscito per partecipare a una riunione di lavoro che però è stata annullata improvvisamente. L'uomo cambia i suoi programmi e torna alla villa. Una volta giunto a casa Halit, furioso, caccia la tata e la tensione raggiunge livelli drammatici.

La situazione precipita ulteriormente con l'arrivo di Ender e Sahika. Durante il violento scontro, Halit perde il controllo e aggredisce le due donne, che nel tentativo di difendersi lo spingono facendolo cadere dalle scale. L'uomo resta gravemente ferito e perde molto sangue. Poco dopo, Sahika comunica la morte di Halit, lasciandole sconvolte.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video sotto, potete vedere la puntata del 30 luglio di Forbidden Fruit 4.