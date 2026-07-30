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Forbidden Fruit

SERIE TV30 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 31 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 31 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 31 luglio

Sevval Sam (Ender) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Ender, Sahika e Yildiz tengono nascosta la verità. Halit scrive il testamento: ripartisce il patrimonio tra i figli e affida a una fondazione la gestione delle quote di Halit Can fino ai suoi 18 anni.

Halit lascia così Yildiz in serie difficoltà economiche.

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