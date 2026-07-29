Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma ) andrà in onda giovedì 30 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit nomina Mert come suo sostituto temporaneo mentre lui si prepara a ritirarsi e passare del tempo nella sua fattoria. Mert cerca di guadagnare fiducia mostrando le sue capacità e dichiarando lealtà alla famiglia Argun, ma Sahika lo considera una minaccia.

Nel frattempo, in casa si accende un confronto tra Halit e Yildiz.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google