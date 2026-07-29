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Forbidden Fruit

SERIE TV29 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda giovedì 30 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda giovedì 30 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 30 luglio

Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) e Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit nomina Mert come suo sostituto temporaneo mentre lui si prepara a ritirarsi e passare del tempo nella sua fattoria. Mert cerca di guadagnare fiducia mostrando le sue capacità e dichiarando lealtà alla famiglia Argun, ma Sahika lo considera una minaccia.

Nel frattempo, in casa si accende un confronto tra Halit e Yildiz.

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