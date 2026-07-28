La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 29 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Zara e Mert si sposano e lui riceve da Halit un ruolo di prestigio all'interno della holding. Sahika avverte Halit riguardo le intenzioni di Mert, inoltre, mette in atto uno stratagemma per screditare Mert, invitandolo in una stanza d'hotel.
Ender incontra Kaya, entrambi sanno che Sahika si è intromessa per farli lasciare.
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