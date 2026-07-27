La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 27 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
L'arrivo di Yigit, accende uno scontro alla villa tra Halit e Ender. Nel mentre, Mert e Kerim riescono ad ottenere le chiavi dell'ufficio di Halit e la combinazione della cassaforte per derubarlo.
In realtà, è Mert che ha architettato il piano per mettersi in buona luce agli occhi di Halit. Il ragazzo, infatti, fa cogliere Kerim sul fatto, per poi farlo arrestare.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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