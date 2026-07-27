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Forbidden Fruit

SERIE TV27 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 27 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 27 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda lunedì 27 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 27 luglio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

L'arrivo di Yigit, accende uno scontro alla villa tra Halit e Ender. Nel mentre, Mert e Kerim riescono ad ottenere le chiavi dell'ufficio di Halit e la combinazione della cassaforte per derubarlo.

In realtà, è Mert che ha architettato il piano per mettersi in buona luce agli occhi di Halit. Il ragazzo, infatti, fa cogliere Kerim sul fatto, per poi farlo arrestare.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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