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Forbidden Fruit

SERIE TV27 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le trame della settimana dal 3 al 7 agosto

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Forbidden Fruit 4: le trame dal 3 al 7 agosto

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

L'Argun Holding si trova in una situazione difficile. In questo contesto, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è un ricco uomo di Adana, il "Presidente" Hasan Ali.

Dopo l'ennesimo tentativo fallito per trovarsi un lavoro, Yildiz prende in considerazione l'idea di Asuman di cominciare a pensare a un nuovo matrimonio.

Yildiz trova una nuova casa e chiede a Caner ed Emir di aiutarla a rivedere Cagatai, ambito scapolo dell'alta società, ormai diventato una vera ossessione per lei.

Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio per festeggiare la collaborazione appena nata.

Asuman ha il primo incontro con Feride e l'antipatia reciproca è evidente. Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, gli prepara una torta per fare colpo, ma quando gliela consegna a casa fa una scoperta.

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