Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 3 a venerdì 7 agosto durante i prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit (Yasak Elma), la serie televisiva turca di Canale 5.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
L'Argun Holding si trova in una situazione difficile. In questo contesto, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è un ricco uomo di Adana, il "Presidente" Hasan Ali.
Dopo l'ennesimo tentativo fallito per trovarsi un lavoro, Yildiz prende in considerazione l'idea di Asuman di cominciare a pensare a un nuovo matrimonio.
Yildiz trova una nuova casa e chiede a Caner ed Emir di aiutarla a rivedere Cagatai, ambito scapolo dell'alta società, ormai diventato una vera ossessione per lei.
Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio per festeggiare la collaborazione appena nata.
Asuman ha il primo incontro con Feride e l'antipatia reciproca è evidente. Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, gli prepara una torta per fare colpo, ma quando gliela consegna a casa fa una scoperta.
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