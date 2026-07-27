L'Argun Holding si trova in una situazione difficile. In questo contesto, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è un ricco uomo di Adana, il "Presidente" Hasan Ali.



Dopo l'ennesimo tentativo fallito per trovarsi un lavoro, Yildiz prende in considerazione l'idea di Asuman di cominciare a pensare a un nuovo matrimonio.



Yildiz trova una nuova casa e chiede a Caner ed Emir di aiutarla a rivedere Cagatai, ambito scapolo dell'alta società, ormai diventato una vera ossessione per lei.



Ender, Sahika, Zehra e Mert partecipano a una cena organizzata dal loro nuovo socio per festeggiare la collaborazione appena nata.



Asuman ha il primo incontro con Feride e l'antipatia reciproca è evidente. Yildiz, riconoscente a Cagatay per averla ospitata, gli prepara una torta per fare colpo, ma quando gliela consegna a casa fa una scoperta.

