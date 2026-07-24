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Forbidden Fruit

SERIE TV24 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 24 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 24 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 24 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 24 luglio

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4
Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz accetta un'alleanza inaspettata con la sua ex nemica Sahika pur di riavere l'affidamento del figlio Halit Can. Escogitano un piano: Yigit entra nella villa di Halit per creare tensioni interne.

Nel frattempo, Ender, sapendo che la domestica Aysel è amica di Yildiz, vuole sostituirla con un'altra.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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