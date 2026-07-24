La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda venerdì 24 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz accetta un'alleanza inaspettata con la sua ex nemica Sahika pur di riavere l'affidamento del figlio Halit Can. Escogitano un piano: Yigit entra nella villa di Halit per creare tensioni interne.
Nel frattempo, Ender, sapendo che la domestica Aysel è amica di Yildiz, vuole sostituirla con un'altra.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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