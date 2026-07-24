Forbidden Fruit 4, la strana alleanza tra Yildiz e Sahika

Nella nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) Yildiz e Sahika decidono di allearsi.
Yildiz stringe un'inaspettata alleanza con Sahika, decisa ad aiutarla a riconquistare l'affidamento del figlio Halit Can. In cambio, però, la donna pretende la sua collaborazione per vendicarsi di Halit ed Ender.
Come prima cosa, Sahika sprona Yigit a trasferirsi nella villa della madre, così da alimentare i contrasti familiari. Per convincerlo, Sahika fa leva sulla rabbia che il ragazzo prova nei confronti della madre, rivelandogli che Kaya aveva sorpreso Ender con un uomo, e lo spinge, quindi a vendicare suo padre.
Infine, Yigit si convince e parla con la madre Ender: le chiede di stare nella sua abitazione per allontanarsi da Sahika.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nel video sotto, potete vedere la puntata del 24 luglio di Forbidden Fruit 4.
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