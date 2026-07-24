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Forbidden Fruit

SERIE TV24 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la strana alleanza tra Yildiz e Sahika

Nella nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit in onda venerdì 24 luglio su Canale 5, Yildiz decide strategicamente di allearsi con Sahika
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Nella nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) Yildiz e Sahika decidono di allearsi.

Forbidden Fruit 4, la nuova alleanza tra Yildiz e Sahika

Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4
Eda Ece (Yildiz) in una scena di Forbidden Fruit 4

Yildiz stringe un'inaspettata alleanza con Sahika, decisa ad aiutarla a riconquistare l'affidamento del figlio Halit Can. In cambio, però, la donna pretende la sua collaborazione per vendicarsi di Halit ed Ender.

Come prima cosa, Sahika sprona Yigit a trasferirsi nella villa della madre, così da alimentare i contrasti familiari. Per convincerlo, Sahika fa leva sulla rabbia che il ragazzo prova nei confronti della madre, rivelandogli che Kaya aveva sorpreso Ender con un uomo, e lo spinge, quindi a vendicare suo padre.

Infine, Yigit si convince e parla con la madre Ender: le chiede di stare nella sua abitazione per allontanarsi da Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video sotto, potete vedere la puntata del 24 luglio di Forbidden Fruit 4.

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