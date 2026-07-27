La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Aiutata da Sahika, Aysel e Yigit, Yildiz mette in atto un piano per riprendere con sé Halit Can. Il piano prevede far credere ad Ender che la nuova tata somministri dei farmaci al bambino per farlo addormentare.
Inoltre, Sahika, Aysel, Yigit e Yildiz decidono di modificare una registrazione audio facendo in modo che sembri che Ender urli contro Halit Can.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google