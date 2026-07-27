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Forbidden Fruit

SERIE TV27 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 luglio

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 28 luglio su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 28 luglio dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 28 luglio

Erdal Ozyagcilar (Hasan) in una scena di Forbidden Fruit 4
Erdal Ozyagcilar (Hasan) in una scena di Forbidden Fruit 4

Aiutata da Sahika, Aysel e Yigit, Yildiz mette in atto un piano per riprendere con sé Halit Can. Il piano prevede far credere ad Ender che la nuova tata somministri dei farmaci al bambino per farlo addormentare.

Inoltre, Sahika, Aysel, Yigit e Yildiz decidono di modificare una registrazione audio facendo in modo che sembri che Ender urli contro Halit Can.

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