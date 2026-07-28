La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Con l'aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, Yildiz mette in atto un piano per riavere con sé Halit Can e allontanare Ender da Halit.
Facendo credere che la tata desse al bambino farmaci per farlo addormentare e manipolando una registrazione per far sembrare che Ender urlasse contro il piccolo, riescono a ingannare Halit, che decide di lasciare Ender.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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