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Forbidden Fruit

SERIE TV28 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 28 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 28 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 28 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 28 luglio

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Con l'aiuto di Sahika e la complicità di Aysel e Yigit, Yildiz mette in atto un piano per riavere con sé Halit Can e allontanare Ender da Halit.

Facendo credere che la tata desse al bambino farmaci per farlo addormentare e manipolando una registrazione per far sembrare che Ender urlasse contro il piccolo, riescono a ingannare Halit, che decide di lasciare Ender.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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