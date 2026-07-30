La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Halit riorganizza i ruoli in azienda e nomina Mert come suo sostituto temporaneo. Mert cerca di guadagnare fiducia e dichiara lealtà alla famiglia Argun, ma Sahika e Ender sono diffidenti nei suoi confronti.
La tensione in casa aumenta e si accende un confronto tra Halit e Yildiz.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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