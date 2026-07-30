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Forbidden Fruit

SERIE TV30 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 30 luglio in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 30 luglio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 30 luglio nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 30 luglio

Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 4

Halit riorganizza i ruoli in azienda e nomina Mert come suo sostituto temporaneo. Mert cerca di guadagnare fiducia e dichiara lealtà alla famiglia Argun, ma Sahika e Ender sono diffidenti nei suoi confronti.

La tensione in casa aumenta e si accende un confronto tra Halit e Yildiz.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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