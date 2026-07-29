La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 29 luglio nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Mert sposa Zehra e consolida la propria posizione all'interno della holding, sfruttando la fiducia concessagli da Halit. Per farlo fa in modo che Halit non riceva lettere da Kerim.
Nel frattempo Sahika, non convinta delle reali intenzioni di Mert, cerca di smascherarlo tendendogli una trappola in una stanza d'albergo.
Infine, Ender e Kaya si confrontano e sono concordi sul fatto che Sahika faccia di tutto per separarli.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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