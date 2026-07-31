La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 3 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La Argun Holding dopo mesi dalla morte di Halit, si trova in una situazione critica. Come soluzione, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è il "Presidente" Hasan Ali, un uomo ricco di Adana.
Sahika si allea con Mert, costringendo Ender a firmare.
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