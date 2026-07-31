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Forbidden Fruit

SERIE TV31 luglio 2026

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 agosto

La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit andrà in onda lunedì 3 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 3 agosto dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 4, le anticipazioni del 3 agosto

Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4
Gulenay Kalkan (Feride) in una scena di Forbidden Fruit 4

La Argun Holding dopo mesi dalla morte di Halit, si trova in una situazione critica. Come soluzione, Mert propone una fusione con la Kuyu Holding, a capo della quale vi è il "Presidente" Hasan Ali, un uomo ricco di Adana.

Sahika si allea con Mert, costringendo Ender a firmare.

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