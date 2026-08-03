La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 4 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz su consiglio di Asuman valuta l'idea di risposarsi. Asuman, Caner, Emir e Rukiye mostrano a Yildiz una serie di possibili candidati e gli interessi della donna ricadono su Cagatay, uno degli scapoli più ambiti dell'alta società.
Il primo incontro non va come previsto ma la donna non perde le speranze.
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