La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda martedì 4 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz prende in considerazione l'idea di Asuman di cominciare a pensare a un nuovo matrimonio. Asuman, Caner, Emir e Rukiye mostrano a Yildiz una serie di possibili candidati e gli interessi della donna ricadono su un ragazzo di nome Cagatay.
Il loro primo incontro non va nel migliore dei modi, ma lei decide di riprovarci. Nel frattempo, Yildiz e Asuman visitano un appartamento all'interno di un lussuoso complesso residenziale.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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