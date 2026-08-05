La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda mercoledì 5 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Yildiz si trasferisce in una nuova casa e chiede a Caner ed Emir di aiutarla a rincontrare Cagatay. Nonostante i tentativi organizzati da Caner, i due continuano a sfiorarsi senza riuscire a incontrarsi.
Una notizia inaspettata sconvolge la ragazza: Cagatay abita nel suo stesso palazzo e interpreta questa coincidenza come un segno del destino.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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