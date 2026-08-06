La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Il nuovo socio della holding invita Ender, Sahika, Zehra e Mert a una cena per festeggiare la nuova collaborazione.
Ender non sembra apprezzare la serata, inoltre ritiene Hasan Ali inadatto a rappresentare la holding. Intanto Mert continua a fare pressione su Zehra per ottenere le sue azioni e, di fronte al rifiuto della donna, si avvicina sempre di più a Sahika.
Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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