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Forbidden Fruit

SERIE TV06 agosto 2026

Forbidden Fruit 4, la puntata del 6 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 4, andata in onda il 6 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla quarta stagione, è andata in onda giovedì 6 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 4, la trama della puntata del 6 agosto

Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4
Sevval Sam (Ender) in una scena di Forbidden Fruit 4

Il nuovo socio della holding invita Ender, Sahika, Zehra e Mert a una cena per festeggiare la nuova collaborazione.

Ender non sembra apprezzare la serata, inoltre ritiene Hasan Ali inadatto a rappresentare la holding. Intanto Mert continua a fare pressione su Zehra per ottenere le sue azioni e, di fronte al rifiuto della donna, si avvicina sempre di più a Sahika.

Forbidden Fruit 4 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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