La nuova puntata della quarta stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda lunedì 10 agosto dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit 4 già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Feride va a parlare con Hasan Ali perché ha il timore che voglia portarle via suo figlio. Giunta nel suo ufficio, Feride sorprende l'uomo sul divano in compagnia di Yildiz, recatasi da Hasan Ali per assicurare la posizione di suo figlio dopo la fusione.
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