La Promessa, le trame della settimana dal 17 al 23 agosto

Enora dice una bugia riguardo la telefonata appena fatta e racconta a Tono e Manuel che il proprietario ha deciso di non affittare più la casa. Intanto, Petra migliora e riesce a superare la notte, regalando a tutti un raggio di speranza.



Leocadia mette Curro alle strette, facendogli una proposta azzardata: aiutarla a far sposare Angela con Beltran, così da impedire le nozze della giovane con il capitano.



Adriano, nel tentativo di rimettere insieme la propria vita, viene destabilizzato dall'arrivo di una lettera di Catalina.



Angela fa amicizia con Beltran, un nuovo e affascinante ospite appena arrivato. Enora si fa male a una caviglia e Tono la accompagna a casa. Lope prova a fare pace con Vera, che continua a essere scontrosa.



Pia comunica a Teresa e a Maria che dovranno fare dei massaggi a Petra. Enora fa ritorno all'hangar, ma Tono ha dei dubbi sulla sua condotta.



Adriano decide di consegnare la lettera di Catalina all'investigatore tramite Leocadia, ma la lettera scompare misteriosamente. Curro propone ad Ángela di sposare Beltrán per impedire le nozze con il Capitano, senza rivelare che l'idea è venuta a Leocadia.

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