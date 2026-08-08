Scopriamo cosa succederà domenica 9 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 9 agosto, nessuno alla Promessa sembra volere la partenza di Adriano e dei gemelli, dopo quella di Catalina; così Martina fa un ultimo tentativo per convincerlo a restare.
Le condizioni di Petra continuano a peggiorare e nessuna delle cure sembra funzionare. Ricardo si presenta davanti al marchese per chiedergli di far tornare Pia al palazzo, ma lui risponde di non poter fare nulla trattandosi di una decisione di Cristobal.
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