Scopriamo cosa succederà venerdì 7 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 7 agosto, Curro cerca di convincere Angela a fuggire con lui, ma lei decide di restare, temendo le ritorsioni della madre e del capitano.
Alonso rifiuta la proposta di Leocadia di occuparsi della tenuta al posto di Adriano mentre Federico riceve da Vera la conferma della verità su loro padre.
Cristobal chiede aiuto a Leocadia per evitare il ritorno di Pia, infine, Candela e Ricardo ricevono un altro richiamo, a causa di Santos.
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