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La promessa

ANTICIPAZIONI05 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 6 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 6 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 agosto

Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa
Manuel Regueiro (Alonso) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 6 agosto, Alonso rimprovera Cristobal per il mancato rientro di Pia.

Infatti ordina al maggiordomo di farla tornare subito alla Promessa. Le cuoche e Enora hanno dei comportamenti strani nei confronti di Manuel il quale vuole sapere il motivo.

Le donne, infatti, temono che il matrimonio tra Tono e Enora possa creargli qualche fastidio ma lui si dichiara felice al riguardo.

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