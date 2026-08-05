Scopriamo cosa succederà giovedì 6 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 6 agosto, Alonso rimprovera Cristobal per il mancato rientro di Pia.
Infatti ordina al maggiordomo di farla tornare subito alla Promessa. Le cuoche e Enora hanno dei comportamenti strani nei confronti di Manuel il quale vuole sapere il motivo.
Le donne, infatti, temono che il matrimonio tra Tono e Enora possa creargli qualche fastidio ma lui si dichiara felice al riguardo.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google