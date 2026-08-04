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La promessa

ANTICIPAZIONI04 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 5 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 5 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 5 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 5 agosto

Pepe Nufrio (Federico) in una scena de La Promessa
Pepe Nufrio (Federico) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 5 agosto, Leocadia avverte Angela di aver visto lei e Curro baciarsi.

La esorta a sospendere questa relazione perché la reputa pericolosa per il suo futuro. Nel mentre, le condizioni di Petra continuano a peggiorare e la servitù insiste affinché mangi. Teresa e gli altri sono convinti che la situazione della governante sia molto grave.

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