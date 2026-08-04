Scopriamo cosa succederà mercoledì 5 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 5 agosto, Leocadia avverte Angela di aver visto lei e Curro baciarsi.

La esorta a sospendere questa relazione perché la reputa pericolosa per il suo futuro. Nel mentre, le condizioni di Petra continuano a peggiorare e la servitù insiste affinché mangi. Teresa e gli altri sono convinti che la situazione della governante sia molto grave.

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