Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal dal 27 luglio al 2 agosto su Rete 4, Catalina deve fare i conti con il ricatto del barone, che sembrerebbe disposto a minacciare anche i figli della donna.

Dietro alla volontà di allontanare Catalina dal palazzo, però, si nasconde un'altra verità.



Leocadia cerca di prendere tempo per salvare Angela dal matrimonio con il capitano Lorenzo, ma quest'ultimo sembra avere fretta. Negli stessi giorni, Leocadia scopre la relazione tra la figlia e Curro.



Tra la servitù, Pia e Ricardo continuano a subire gli ordini di Cristobal senza poter fare nulla.

Vera, sempre più confusa, si allontana da Lope e dall'amica Teresa.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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