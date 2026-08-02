Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI02 agosto 2026

La Promessa, le anticipazioni del 3 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 3 agosto su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà lunedì 3 agosto nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 3 agosto

Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 3 agosto, la partenza di Catalina genera preoccupazione a La Promessa.

Tutti vogliono sapere dove si sia rifugiata e cosa l'abbia spinta a lasciare il palazzo. Martina sospetta che l'ultima discussione con il barone de Valladares possa aver avuto un ruolo decisivo.

I lavoratori delle terre reagiscono con rabbia e delusione alla notizia della sua partenza e Adriano cerca di mantenere calma la situazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche