Scopriamo cosa succederà lunedì 3 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Xavi Lock (Curro) e Marta Costa (Angela) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 3 agosto, la partenza di Catalina genera preoccupazione a La Promessa.

Tutti vogliono sapere dove si sia rifugiata e cosa l'abbia spinta a lasciare il palazzo. Martina sospetta che l'ultima discussione con il barone de Valladares possa aver avuto un ruolo decisivo.

I lavoratori delle terre reagiscono con rabbia e delusione alla notizia della sua partenza e Adriano cerca di mantenere calma la situazione.

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