Scopriamo cosa succederà domenica 2 agosto nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 2 agosto, Martina sospetta che la partenza di Catalina sia conseguente all'ultimo incontro avuto con il barone de Valladares.

Cristobal scopre quello che è successo a Lope e Vera mentre servivano la colazione; l'uomo li manda a chiamare e loro temono il peggio. Il marchese cerca di convincere Leocadia ad annullare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo.

Lo stato di salute della governante è sempre più grave e Samuel la vuole far visitare da un medico. Infine, Curro ed Angela, per sfuggire a Lorenzo, fuggono da La Promessa.

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